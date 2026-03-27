Новости мира: экскурсионный вертолет потерпел крушение у берегов Гавайев

Экскурсионный вертолет потерпел крушение у берегов Гавайев, сообщает местная спасательная служба. Погибли три человека. Всего на борту было пятеро, двоих пострадавших доставали из воды спасатели. На месте работают оперативные службы и следователи. Что стало причиной крушения, предстоит установить.

Мощный снег прошел в Хорватии, он парализовал движение между Загребом и Риекой. По оценкам синоптиков, всего за несколько часов выпало около 20 сантиметров осадков. Утром на маршруты не смогли выйти автобусы, они буксовали на трассах. Последствия стихии устраняют. В ближайшие дни снежный циклон накроет Боснию и Сербию.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.