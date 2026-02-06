Москвичам рассказали создании уникальной продукции в области протезирования и реабилитации

В Москве создают уникальную продукцию в области протезирования и реабилитации. Например, имплантаты, которые держат кости, пока те срастаются, а потом просто растворяются в организме, а также протезы, способные адаптироваться под индивидуальные особенности пользователя.

Они создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.