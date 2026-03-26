Новости мира: пассажирский автобус с людьми упал в реку в Бангладеш

Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Бангладеш. По предварительным данным, водитель потерял управление при заезде на паром, и транспорт сорвался с понтона. В салоне находились около 50 человек. Погибли не менее 18 человек, среди них были двое детей. Спасатели продолжают поисковые работы.

Мощные ливни обрушились на Канарские острова. Сильнее всего пострадал остров Тенерифе. За считаные часы улицы и исторические районы ушли под воду. В ряде городов повреждена инфраструктура, нарушено транспортное сообщение. В некоторых районах жители оказались отрезаны от внешнего мира. Службы спасения продолжают устранять последствия непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.