Военные группировки "Север" сбили вражеские БПЛА в белгородском приграничье

Мобильные огневые группы (МОГ) 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили вражеские БПЛА в приграничье Белгородской области. Соответствующие кадры разместило министерство обороны РФ.

На вооружении у каждого расчета – турели, установленные на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы и стрелковое оружие. Кроме того, благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точное огневое поражение целей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

