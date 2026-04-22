Москвичам напомнили о запрете на шумный ремонт в дневные часы

В Москве шумный ремонт обязаны приостанавливать в обед. С 13:00 до 15:00 в жилых домах запрещено сверлить и стучать. За нарушение графика предусмотрены штрафы: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей, для организаций – до 80 тысяч рублей.

Правило не касается новостроек, сданных менее 1,5 года назад, а также экстренных служб при устранении аварий. Ограничения не распространяются на работы при предотвращении правонарушений и ликвидации ЧС.

