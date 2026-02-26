Владельцев собак предупредили о риске штрафа за лай питомцев в часы тишины

Штраф грозит владельцам собак за лай питомцев в часы тишины, рассказал эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура.

Сам по себе лай не регулируется, но он создает повышенный шум. А его уровень регулируется законом. В будние дни режим тишины в Москве действует с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. В воскресенье шуметь нельзя вообще.

Для привлечения владельцев к ответственности необходимо зафиксировать нарушение. Эксперт советует для начала поговорить с соседями. Если это не помогает, нужно обращаться в управляющую организацию, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Инспекторы зафиксируют превышение уровня шума в часы тишины, после чего последуют штрафы или предупреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.