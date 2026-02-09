09 февраля, 20:00Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказал, как быстро решать проблемы с ЖКХ без суда
Как заставить управляющую компанию устранить протечку крыши или наладить температуру в квартире, не дожидаясь результатов многолетнего судебного разбирательства?
Существуют ли внесудебные рычаги давления на коммунальщиков и как получить перерасчет за некачественные услуги? Кто обязан ремонтировать сломанные лифты и вентиляцию, и как бороться с шумом из мусоропровода или подвала?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, заместитель главы московского союза юристов Александр Толмачев.