Почти 30 тыс детей прошли обследования без госпитализации за два года в эндоцентрах Москвы

В столичных эндоскопических центрах за 2 года почти 30 тысяч детей прошли обследования без госпитализации в круглосуточный стационар. При этом у 30% юных пациентов врачи впервые выявили заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столица поэтапно развивает современный подход к медицине. Приоритетом остается ранняя диагностика. Два года назад в Москве открылись специализированные эндоскопические центры на базе трех ведущих детских больниц. Это позволило перевести диагностику заболеваний ЖКТ в формат дневного стационара.

Если раньше процедуры занимали несколько дней, то теперь они проводятся за несколько часов и без лишнего стресса для родителей и ребенка. Доступность исследований выросла более чем в полтора раза: в 2024 году их провели около 11 тысяч, в 2025-м – более 18 тысяч.

Центры работают на базе Морозовской детской городской клинической больницы, детской городской клинической больницы имени Башляевой и детской городской клинической больницы имени Филатова. Они оснащены оборудованием экспертного класса, позволяющим проводить точную диагностику и малые внутрипросветные вмешательства.

Обследования проходят в условиях дневного стационара, чаще всего под седацией. Врачи выявляют воспалительные заболевания пищевода, желудка и кишечника, эрозии, язвы, грыжи и новообразования. При гастроскопии проводится экспресс-тест на бактерию хеликобактер пилори, при колоноскопии диагностируются различные формы колитов, включая язвенный колит и болезнь Крона, а также полипы и дивертикулы – мешковидные грыжи стенок полых органов.

Направление в эндоцентр выдает врач-гастроэнтеролог детской поликлиники. Родители могут выбрать удобную дату и время обследования, включая выходные. После процедуры дети находятся в палатах пробуждения, общее время пребывания в центре – не более двух часов.

Результаты доступны в электронной медицинской карте и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". На основе заключения врач поликлиники определяет тактику лечения или при необходимости направляет пациента в стационар для плановой операции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице развивается телемедицина для детей с особыми потребностями. В частности, в прошлом году в Москве открылись 6 детских центров лечения заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также 4 центра ранней помощи.