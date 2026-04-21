21 апреля, 10:46

Кабмин расширил программу "Дальневосточная и арктическая ипотека"

Правительство России расширило льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" на несколько категорий граждан. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

"Воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО", – говорится в сообщении.

В перечень таких территорий вошли 11 административно-территориальных образований.

Кроме того, программа будет доступна медработникам домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.

Ранее в России разрешили использовать маткапитал для ипотеки от региональных микрокредитных компаний. Теперь денежные средства семьи можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту. Регионы могут быть участниками только одной такой МКК.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

