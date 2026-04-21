21 апреля, 10:53

Мэр Москвы

Сергей Собянин: школа будущего появится в Мещанском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу будущего построят в Мещанском районе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Создание современной образовательной среды в городских школах является одним из главных приоритетов правительства столицы, напомнил мэр. Например, недавно он представил масштабную программу "Моя школа", направленную на модернизацию учебных корпусов.

Однако в процессе ее реализации выяснилось, что некоторые школьные здания невозможно обновить, а более эффективным решением стало строительство новых школ на их месте. Причем подавляющее большинство соответствующих объектов находятся в центральной части Москвы.

"Поэтому было принято решение строить новые школы – "школы будущего". Одну из них планируем возвести в Мещанском районе на Большой Переяславской улице. Недавно согласовали архитектурную концепцию объекта", – пояснил градоначальник.

Перед архитекторами стояла задача создать школу, которая бы соответствовала высоким образовательным стандартам, была современной, удобной для учеников и учителей, а также гармонично вписывалась в исторический облик района.

В итоге был разработан интересный проект, воплощающий идею "города в миниатюре".

Новое пятиэтажное здание площадью около 20 тысяч квадратных метров сможет принять 1 100 учеников с 1-го по 11-й класс. На первом этаже будут располагаться общественные зоны для отдыха и занятий, включая медиатеки и трансформируемые спортивные залы.

Центральным элементом, как уточнил глава города, станет атриум. Тут будут проходить лекции, дискуссии и выставки. Второй этаж займет начальная школа с учебными кабинетами и обеденными залами, а также еще одной медиатекой.

Третий этаж, в свою очередь, также будет отведен под классы начальной школы, лекционный зал и еще один спортивный. Вместе с тем здесь будет выход на небольшую террасу на крыше, а на четвертом и пятом этажах разместятся учебные классы для средней и старшей школы.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что для удобства учеников и преподавателей создадут безбарьерную среду, то есть все входы будут на уровне земли, а внутри здания установят лифт и подъемник.

Внутри же классы будут хорошо освещены естественным светом, а в отделке будут использованы натуральные текстуры дерева и камня. Стены планируются преимущественно выкрасить в серо-голубой цвет, а яркие терракотовые акценты придадут пространству особую выразительность, отметил мэр.

В то же время вокруг школы создадут зону, которая станет естественным продолжением самого здания. В частности, там оборудованы современные игровые и спортивные площадки. Причем для создания уюта во дворе высадят множество деревьев и кустарников.

Проектом также предусмотрено возведение амфитеатра для проведения праздников и мероприятий. Помимо этого, перед главным входом появится просторная площадь, где будут проходить торжественные линейки.

"Проект "школы будущего" в Мещанском районе доказывает: даже в условиях плотной исторической застройки можно создавать современные объекты образования, полностью отвечающие лучшим стандартам качества, функциональности и безопасности. Строительство новых школ – наш вклад в национальный проект "Инфраструктура для жизни", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что школа на 500 мест общей площадью около 11 тысяч квадратных метров появится на севере Москвы. Здание возведут в жилом квартале, который сформируют вдоль Ленинградского шоссе. Там оборудуют просторные и светлые учебные кабинеты, а также административно-бытовые помещения.

