Собянин: 1 сентября откроется новый корпус знаменитой Курчатовской школы

В Москве с 1 сентября начнет работу новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 учеников с 1-го по 11-й класс. Об этом заявил в канале МАХ Сергей Собянин.

Мэр отметил, что здание расположено на Волоколамском шоссе. Оно станет частью современной городской среды, совмещая функции школы, общественного пространства и образовательного центра.

Реализация проекта осуществлялась с использованием информационного моделирования зданий (BIM-технологии). Архитектурная задумка заключалась в том, чтобы создать эффект "парящего" здания, вытянутого вдоль реки.

Первый этаж практически полностью остеклили витражом, а верхний уровень оборудовали в виде открытой террасы, включающей смотровую зону, элементы озеленения и систему освещения, предназначенную для проведения различных мероприятий и активностей.

Внутреннее пространство организовано по принципу "школы-города". Традиционные коридоры заменены "улицами" и рекреациями. Центральным элементом станет многоуровневый атриум-амфитеатр, который за счет мобильных перегородок сможет трансформироваться в зал для лекций, собраний и выступлений. Рядом со зданием разместят спортивное ядро с беговой дорожкой на четыре полосы, а также площадки для футбола, баскетбола и волейбола и зону для прыжков в длину.

Новый корпус станет частью развития района Покровское-Стрешнево, где продолжается благоустройство территорий, обновление Волоколамского шоссе и строительство социальной инфраструктуры, включая новые школы, детский сад и спортивные объекты.

Ранее Собянин назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

Кроме того, в минувшем году в столице появились новые учебные направления, включая квантовые коммуникации, веб-разработку, интеллектуальные интегрированные системы, техническую эксплуатацию электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

