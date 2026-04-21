21 апреля, 11:20

Общество

Роскачество проверит бургеры из популярных сетей фастфуда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роскачество запустило масштабное исследование бургеров из крупнейших сетей быстрого питания и ресторанов. Эксперты проверят не только вкус, но и соответствие заявленного состава, а также безопасность продукции. Об этом рассказали РИА Новости в организации.

На первом этапе специалисты закупят бургеры в популярных заведениях, включая "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Фарш", "Мираторг", The Бык, Burger Heroes, Frank by Баста и другие сети.

В лабораториях образцы протестируют по ряду критериев – микробиологическая и санитарно-химическая безопасность, честность состава и пищевая ценность. В Роскачестве подчеркнули, что исследование носит комплексный характер.

Итоги проверки планируется опубликовать в третьем квартале года.

Ранее в России был разработан проект национального стандарта на блюда традиционной русской кухни, включающий борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза. При этом проект ГОСТа разработан рабочей группой по популяризации русской кухни при участии Роскачества.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

