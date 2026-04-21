Роскачество проверит бургеры из популярных сетей фастфуда

Роскачество запустило масштабное исследование бургеров из крупнейших сетей быстрого питания и ресторанов. Эксперты проверят не только вкус, но и соответствие заявленного состава, а также безопасность продукции. Об этом рассказали РИА Новости в организации.

На первом этапе специалисты закупят бургеры в популярных заведениях, включая "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Фарш", "Мираторг", The Бык, Burger Heroes, Frank by Баста и другие сети.

В лабораториях образцы протестируют по ряду критериев – микробиологическая и санитарно-химическая безопасность, честность состава и пищевая ценность. В Роскачестве подчеркнули, что исследование носит комплексный характер.

Итоги проверки планируется опубликовать в третьем квартале года.

Ранее в России был разработан проект национального стандарта на блюда традиционной русской кухни, включающий борщ, колобок, окрошку, винегрет, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза. При этом проект ГОСТа разработан рабочей группой по популяризации русской кухни при участии Роскачества.