Компенсационные автобусы запустили из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Компенсационные автобусы от станции метро "Черкизовская" до станции "Комсомольская" запустили в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также общественный транспорт будет останавливаться у станций "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская".

Пассажиров призвали пересесть на другие линии метрополитена, а также пользоваться трамваями, МЦК, МЦД, электробусами маршрута м60 и другими.

Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии стало известно 21 апреля. Причиной остановки стала техническая неисправность одного из составов, который отправили на сервисное обслуживание.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские и сотрудники метрополитена оказывают поддержку пассажирам.

