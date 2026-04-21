21 апреля, 11:10

Транспорт

Компенсационные автобусы запустили из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компенсационные автобусы от станции метро "Черкизовская" до станции "Комсомольская" запустили в связи с временным закрытием участка Сокольнической линии метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также общественный транспорт будет останавливаться у станций "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская".

Пассажиров призвали пересесть на другие линии метрополитена, а также пользоваться трамваями, МЦК, МЦД, электробусами маршрута м60 и другими.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии стало известно 21 апреля. Причиной остановки стала техническая неисправность одного из составов, который отправили на сервисное обслуживание.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские и сотрудники метрополитена оказывают поддержку пассажирам.

