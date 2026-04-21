Новости

Новости

21 апреля, 10:18

Транспорт

23 пассажирских поезда задерживаются в Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Уточняется, что в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта, произошедшего 20 апреля на станции Персиановка, поезда следуют с опозданием до 7 часов. Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск, № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:

  • № 326 Пермь – Новороссийск;
  • № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 84 Москва – Адлер;
  • № 4 Москва – Кисловодск;
  • № 418 Самара – Адлер;
  • № 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;
  • № 12 Москва – Анапа;
  • № 104 Москва – Адлер;
  • № 152 Москва – Анапа;
  • № 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;
  • № 30 Москва – Новороссийск;
  • № 102 Москва – Адлер;
  • № 143 Кисловодск – Москва;
  • № 11 Анапа – Москва;
  • № 125 Новороссийск – Москва;
  • № 339 Новороссийск – Нижний Новгород;
  • № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
  • № 249 Новороссийск – Москва;
  • № 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;
  • № 29 Новороссийск – Москва.

В настоящий момент сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие. Кроме того, сейчас по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка в поезда № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск и № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:

  • № 326 Пермь – Новороссийск;
  • № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
  • № 84 Москва – Адлер;
  • № 4 Москва – Кисловодск;
  • № 418 Самара – Адлер;
  • № 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;
  • № 143 Кисловодск – Москва;
  • № 339 Новороссийск – Нижний Новгород.

Получить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщали, что в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть на железнодорожной станции Персиановка. На место сразу же направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.

Спустя время глава Ростовской области Юрий Слюсарь позже сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников в Таганроге и 11 районах региона. Губернатор уточнил, что погибших нет. Однако повреждены некоторые объекты инфраструктуры.

Читайте также


транспортпроисшествиярегионы

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

