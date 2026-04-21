21 апреля, 10:18
23 пассажирских поезда задерживаются в Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры
В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
Уточняется, что в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта, произошедшего 20 апреля на станции Персиановка, поезда следуют с опозданием до 7 часов. Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск, № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:
- № 326 Пермь – Новороссийск;
- № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
- № 84 Москва – Адлер;
- № 4 Москва – Кисловодск;
- № 418 Самара – Адлер;
- № 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;
- № 12 Москва – Анапа;
- № 104 Москва – Адлер;
- № 152 Москва – Анапа;
- № 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;
- № 30 Москва – Новороссийск;
- № 102 Москва – Адлер;
- № 143 Кисловодск – Москва;
- № 11 Анапа – Москва;
- № 125 Новороссийск – Москва;
- № 339 Новороссийск – Нижний Новгород;
- № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
- № 249 Новороссийск – Москва;
- № 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;
- № 29 Новороссийск – Москва.
В настоящий момент сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие. Кроме того, сейчас по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка в поезда № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск и № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:
- № 326 Пермь – Новороссийск;
- № 36 Санкт-Петербург – Адлер;
- № 84 Москва – Адлер;
- № 4 Москва – Кисловодск;
- № 418 Самара – Адлер;
- № 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;
- № 143 Кисловодск – Москва;
- № 339 Новороссийск – Нижний Новгород.
Получить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.
Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщали, что в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть на железнодорожной станции Персиановка. На место сразу же направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.
Спустя время глава Ростовской области Юрий Слюсарь позже сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников в Таганроге и 11 районах региона. Губернатор уточнил, что погибших нет. Однако повреждены некоторые объекты инфраструктуры.