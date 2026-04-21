23 пассажирских поезда задерживаются в Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры

В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры задерживаются 23 пассажирских поезда, сообщили в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Уточняется, что в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта, произошедшего 20 апреля на станции Персиановка, поезда следуют с опозданием до 7 часов. Речь идет о поездах № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск, № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:



№ 326 Пермь – Новороссийск;

№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 84 Москва – Адлер;

№ 4 Москва – Кисловодск;

№ 418 Самара – Адлер;

№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;

№ 12 Москва – Анапа;

№ 104 Москва – Адлер;

№ 152 Москва – Анапа;

№ 252 Санкт-Петербург – Владикавказ;

№ 30 Москва – Новороссийск;

№ 102 Москва – Адлер;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 11 Анапа – Москва;

№ 125 Новороссийск – Москва;

№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород;

№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;

№ 249 Новороссийск – Москва;

№ 121 Новороссийск – Санкт-Петербург;

№ 29 Новороссийск – Москва.

В настоящий момент сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие. Кроме того, сейчас по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка в поезда № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск, № 126 Москва – Новороссийск и № 138 Нижний Новгород – Кисловодск, а также:



№ 326 Пермь – Новороссийск;

№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;

№ 84 Москва – Адлер;

№ 4 Москва – Кисловодск;

№ 418 Самара – Адлер;

№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород.

Получить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщали, что в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть на железнодорожной станции Персиановка. На место сразу же направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.

Спустя время глава Ростовской области Юрий Слюсарь позже сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников в Таганроге и 11 районах региона. Губернатор уточнил, что погибших нет. Однако повреждены некоторые объекты инфраструктуры.

