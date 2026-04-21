Контактная сеть повреждена на ж/д станции Персиановка в Ростовской области

Контактная сеть оказалась повреждена в результате постороннего вмешательства на железнодорожной станции Персиановка в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 20 апреля, на место сразу же направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.

В связи с этим наблюдалась задержка до 3 часов 15 маршрутов поездов, в том числе из Москвы в Новороссийск, Симферополь, Адлер, Кисловодск и по другим направлениям. При этом курсирование пригородных поездов не отменялось.

Ранее контактная сеть также была повреждена на железной дороге на станции Туапсе в результате постороннего вмешательства. На движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял. Никто не пострадал.

В начале апреля пассажир поезда № 149 Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из тамбура, в результате чего она получила серьезную травму. Инцидент произошел в ходе конфликта на станции Поназырево Костромской области. Мужчину задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.