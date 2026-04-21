21 апреля, 04:37

Происшествия

Контактная сеть повреждена на ж/д станции Персиановка в Ростовской области

Фото: depositphotos/V_Sot

Контактная сеть оказалась повреждена в результате постороннего вмешательства на железнодорожной станции Персиановка в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 20 апреля, на место сразу же направили аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.

В связи с этим наблюдалась задержка до 3 часов 15 маршрутов поездов, в том числе из Москвы в Новороссийск, Симферополь, Адлер, Кисловодск и по другим направлениям. При этом курсирование пригородных поездов не отменялось.

Ранее контактная сеть также была повреждена на железной дороге на станции Туапсе в результате постороннего вмешательства. На движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял. Никто не пострадал.

В начале апреля пассажир поезда № 149 Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из тамбура, в результате чего она получила серьезную травму. Инцидент произошел в ходе конфликта на станции Поназырево Костромской области. Мужчину задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

