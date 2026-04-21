Стартовал прием заявок на Национальную премию для журналистов "Финкор"

Прием заявок начался на ежегодную Национальную премию в области финансовой и экономической журналистики "Финкор", передал департамент экономической политики и развития Москвы.

Премия учреждена в 2022 году комплексом экономической политики столицы совместно с Минфином РФ для определения лучших практик освещения финансовых и экономических процессов.

В этом году премия будет проводиться уже в пятый раз. Работы принимаются в рамках 9 номинаций – это постоянные разделы "Газеты и журналы", "Телевидение", "Радио и подкасты", "Интернет-СМИ", "Онлайн-каналы", "Студенческая работа", две специальные номинации "Повышая финансовую грамотность" и "Экономика жизни", а также новая спецноминация "Фондовый рынок 2.0".

"Новая номинация премии – это логичное продолжение работы Минфина России, направленной на повышение капитализации фондового рынка и увеличение доли долгосрочных сбережений граждан", – отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Замминистра объяснил, что формирование имиджа фондового рынка и повышение доверия граждан к финансовым инструментам является важным аспектом для обеспечения роста показателей развития рынка. Одну из ключевых ролей в этом деле играют журналисты.

"Именно они помогают доступно и объективно донести информацию до людей", – сказал Чебесков.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, финансово-экономическая информация влияет на все сферы жизни и помогает ежедневно принимать важные решения.

"И именно от журналистов во многом зависит информированность людей о событиях в экономике, а также растущая год от года финансовая грамотность граждан", – добавила вице-мэр.

Багреева добавила, что с каждым годом число заявок на соискание премии только увеличивается. За все время в адрес организаторов премии поступило уже почти 2 тысячи заявок. Растет и качество материалов.

К участию в премии приглашаются как профессиональные журналисты, так и начинающие авторы работ. Также на соискание ждут редакции радио- и телепередач, авторов и ведущих подкастов, онлайн-каналов, не запрещенных на территории РФ, студентов профильных факультетов.

Для участия в премии необходимо представить статьи, интервью, очерки, записи теле- и радиопередач, выпуски подкастов, блоги, онлайн-каналы, студенческие работы, опубликованные в период с 1 августа 2025-го по 31 июля 2026 года. На одну номинацию позволяется подать не больше 1 заявки от авторского коллектива или автора.

Прием заявок продлится до 7 августа. Церемония награждения лауреатов состоится осенью. Узнать больше о премии и номинациях, а также подать заявку на участие можно на сайте финкор.рф.

