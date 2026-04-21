21 апреля, 09:21

Происшествия

Пожизненно осужденный россиянин попросил об УДО после 29 лет в колонии

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин, который был приговорен к пожизненному тюремному заключению, попросил освободить его от наказания по УДО после 29 лет в колонии особого режима, судебные материалы есть в распоряжении РИА Новости.

Летом 1997 года Верховный суд Республики Дагестан приговорил на тот момент 31-летнего Давуда Магомедова к смертной казни и конфискации имущества, признав виновным в убийствах, краже, разбое, попытке побега из мест лишения свободы и бандитизме. На основании указа "О помиловании осужденных к смертной казни" наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.

Половину срока Магомедов провел в исправительной колонии особого режима "Полярный медведь" в Пермском крае, позже его перевели в ИК "Полярная сова" в ЯНАО.

Согласно судебным материалам, 60-летний осужденный добивается условно-досрочного освобождения от наказания. По закону те, кого приговорили к пожизненному сроку, могут рассчитывать на УДО после того, как фактически отбыли не менее 25 лет лишения свободы, однако такие прошения на практике удовлетворяются крайне редко.

В настоящий момент Магомедову отказали в рассмотрении ходатайства, но он обжаловал это решение.

Ранее Владимир Путин подписал Федеральный закон о контроле за освобожденными по УДО. Минюст РФ совместно с Генпрокуратурой будут осуществлять персональный учет освобожденных по УДО в течение оставшейся неотбытой части наказания, а также контролировать исполнение такими лицами обязанностей, которые возложены на них судом. Помимо этого, они устанавливают периодичность явки для регистрации.

