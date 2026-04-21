Средства ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами в ночь на 21 апреля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 по московскому времени 20 апреля до 07:00 21 апреля. Отмечается, что БПЛА были сбиты над Астраханской, Волгоградской, Белгородской областями.

Помимо этого, БПЛА были перехвачены над Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в регионе. По предварительным данным, в результате воздушной атаки погибших и пострадавших не выявлено. На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные службы.

