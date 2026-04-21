Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

21 апреля, 08:16

Политика

Средства ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами в ночь на 21 апреля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 по московскому времени 20 апреля до 07:00 21 апреля. Отмечается, что БПЛА были сбиты над Астраханской, Волгоградской, Белгородской областями.

Помимо этого, БПЛА были перехвачены над Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в регионе. По предварительным данным, в результате воздушной атаки погибших и пострадавших не выявлено. На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные службы.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика