21 апреля, 08:16
Средства ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами в ночь на 21 апреля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Дроны были уничтожены в период с 20:00 по московскому времени 20 апреля до 07:00 21 апреля. Отмечается, что БПЛА были сбиты над Астраханской, Волгоградской, Белгородской областями.
Помимо этого, БПЛА были перехвачены над Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.
Ранее губернатор Самарской области сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в регионе. По предварительным данным, в результате воздушной атаки погибших и пострадавших не выявлено. На местах падения обломков БПЛА уже работают оперативные службы.