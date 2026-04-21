21 апреля, 10:33

Экономика

Суд изъял активы на 1,1 миллиарда рублей на курорте Архыз

Армавирский городской суд постановил изъять в доход государства земельные участки и недвижимость на курорте Архыз общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Речь идет о территории площадью около 6 гектаров, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, бывшие чиновники Архызского сельского поселения незаконно вывели федеральные земли, подделав документы. Участки оформлялись на родственников и знакомых, а затем перепродавались по фиктивным сделкам.

"Суд указал, что возведение ответчиками объектов недвижимости на спорных земельных участках стало возможным только в результате незаконных действий бывших чиновников", – сообщили в пресс-службе.

В связи с этим активы признаны связанными с коррупцией и подлежат обращению в доход государства. В итоге государству переданы 25 участков, 8 отелей, 3 жилых дома и десятки других объектов, включая незавершенное строительство.

Ранее Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа". Инстанция установила, что у ответчиков, основателя "Макфы", экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его отца Валерия Юревича, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохраняется задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей.

