Московская неделя предпринимательства пройдет с 25 по 31 мая

С 25 по 31 мая в столице пройдет шестая Московская неделя предпринимательства. Основными площадками станут инновационный кластер "Ломоносов" и центр "Сколково", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Неделя предпринимательства – одно из крупнейших деловых событий города. За пять лет оно объединило больше 700 тысяч участников. В этот раз программа включит девять отраслевых форумов, фестивалей и конференций. Эксперты и представители бизнеса обсудят дальнейшее развитие технологического сектора, эффективные инструменты продвижения и другие темы", – отметила Сергунина.

В первый день, 25 мая, состоится форум франчайзинга. Посетителей ждут круглые столы, тематические мастер-классы, консультации специалистов и выставка франшиз.

Отдельная программа запланирована на День российского предпринимательства, 26 мая. В нее войдут выступления спикеров, презентации и интерактивы. Также организаторы подведут итоги восьмого потока акселератора "Академия инноваторов".

27 мая мероприятия посвятят запуску своего дела. В рамках форумов "Начни бизнес сейчас" и "Создай наше" эксперты расскажут, как выбрать нишу и выстроить стратегию продвижения, а также разберут кейсы реальных компаний. Еще больше практических советов можно будет получить на конференции по маркетингу и повышению продаж 29 мая.

С 28 по 29 мая проведут технологическую конференцию Startup Village. В центре внимания – перспективы роста инновационного сектора.

Тему продолжат на фестивале "День технологий" 30 мая. Для посетителей подготовят обучающие занятия, научно-популярные выступления и интерактивные форматы. В этот же день состоится финал проекта для студентов "Я в деле".

Ранее в столице появилось мобильное приложение платформы "Открытый контроль", которое упрощает взаимодействие предпринимателей с надзорными органами. Как отметил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, запуск приложения особенно важен для предпринимателей, которые ведут бизнес вне офиса, например владельцев кафе, торговых точек или сервисных центров. Новый формат позволяет быстрее реагировать на требования и изменения.

