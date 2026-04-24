В МИД заявили о готовности РФ использовать все средства для защиты интересов в Арктике

Для защиты безопасности в Арктике РФ готова применить все необходимые средства, заявил в интервью Arctic.ru замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Замминистра посчитал наивным рассчитывать только на добропорядочность "арктических соседей" при неблагоприятной геополитической обстановке. В связи с этим Россия готова отстаивать свои интересы и защищать свою безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий. Россия может использовать для этого имеющиеся в своем распоряжении политические, дипломатические, экономические, в случае необходимости – силовые средства.

Дипломат заявил, что военная деятельность РФ в Заполярье носит исключительно оборонительный характер и не представляет угрозы.

Грушко напомнил, что соответствующая инфраструктура в Арктике существует давно. Ее модернизация отражает внимание к вопросам развития заполярных территорий и направлена в том числе на поддержку хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения местного населения.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ обеспечит повышение качества жизни людей в арктической зоне. Президент заявил, что страна обеспечит долгосрочное развитие региона, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера и сохранение уникальной природной среды Арктики, путем поддержки мира и стабильности. Однако работа по стратегии развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора еще не завершена.