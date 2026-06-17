Need to Know: туристка в Бразилии сорвалась с обрыва из-за средства от насекомых

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Туристка по имени Розмари Сузарт Гарсия погибла в Бразилии, упав с 30-метрового обрыва. Несчастный случай произошел, когда она наносила на себя средство от насекомых. Об этом сообщает издание Need to Know.

По данным СМИ, женщина была на отдыхе в группе из 15 человек. Они собирались спуститься в одну из местных пещер. Очевидцы рассказали, что 59-летняя женщина были в экипировке и шла к началу маршрута.

Однако в какой-то момент туристка решила нанести на себя средство от насекомых и остановилась. Когда женщина подняла одну ногу, то вторая соскользнула, Розмарт потеряла баланс и рухнула с обрыва. Когда спасатели прибыли на место, женщина была мертва.

В настоящее время местная полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о несчастном случае, который произошел с россиянином в Грузии. Мужчина утонул у подножия водопада в регионе Аджария. Информацию о его смерти подтвердила местная полиция.