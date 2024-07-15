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15 июля, 07:30

Город

Столичная программа реновации затронула более тысячи домов

Столичная программа реновации затронула более тысячи домов

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Более 160 тысяч москвичей переехали или находятся в процессе переселения в новые квартиры по реновации. За все время она затронула более 1 000 домов.

Так, жители столицы переезжают в современные кварталы с новыми социальными объектами, благоустроенными дворами с местами для отдыха и детскими площадками. Город помогает жителям на всех этапах переселения. Чтобы переезд был максимально комфортным, на портале mos.ru действует бесплатная услуга "Помощь при переезде".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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