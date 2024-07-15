С 15 июля по 11 августа в Москве пройдет фестиваль "Театральный бульвар"

В понедельник, 15 июля, в столице стартует фестиваль "Театральный бульвар". Он пройдет на семи центральных бульварах, где знаменитые театры страны покажут спектакли. Среди них – "Современник", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Бронной и другие.

В программе будут и цирковые представления, театральные эксперименты, шоу и импровизации. Открытие состоится на Чистопрудном бульваре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.