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15 июля, 07:15

Город

С 15 июля по 11 августа в Москве пройдет фестиваль "Театральный бульвар"

С 15 июля по 11 августа в Москве пройдет фестиваль "Театральный бульвар"

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В понедельник, 15 июля, в столице стартует фестиваль "Театральный бульвар". Он пройдет на семи центральных бульварах, где знаменитые театры страны покажут спектакли. Среди них – "Современник", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Бронной и другие.

В программе будут и цирковые представления, театральные эксперименты, шоу и импровизации. Открытие состоится на Чистопрудном бульваре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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