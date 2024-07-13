13 июля, 17:00M24.RU
Прошел первый день фестиваля VK Fest в "Лужниках"
13 июля на территории "Лужников" прошел первый день музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом VK Fest.
Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала в разных локациях и пообщалась с гостями.
VK Fest проводится уже в девятый раз и является одним из крупнейших фестивалей под открытым небом в России, на котором выступают популярные артисты, спортсмены и блогеры, обсуждаются и демонстрируются актуальные тренды из мира музыки, видеоигр и технологий. Программа рассчитана на два дня, 14 июля любителей музыки и современной культуры ждет продолжение праздника.