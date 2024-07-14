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14 июля, 13:30

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Специальное меню в столичных кафе и ресторанах подготовили на фестивале "Ешь. Гуляй. Дыши"

Специальное меню в столичных кафе и ресторанах подготовили на фестивале "Ешь. Гуляй. Дыши"

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У жителей столицы остались считанные часы, чтобы успеть попасть на фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши", который проходит в центре города. Участники мероприятия будут удивлять гостей специальным меню в кафе и ресторанах.

После дегустации блюд можно попробовать свои силы в игре в стритбол, петанк, спеть песни в караоке-будках или поучаствовать в гонке на игрушечных машинках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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