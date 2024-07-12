Собянин: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые квартиры на западе Москвы в рамках программы реновации получили 7,5 тысячи семей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, многие семьи воспользовались бесплатной помощью при переезде. Всего в ЗАО включили в программу 548 домов, где проживают порядка 104 тысяч человек. Уже ввели и передали под заселение 37 новостроек, строятся и проектируются еще 48 жилых комплексов.

Мэр подчеркнул, что власти подходят к развитию территорий комплексно и сбалансированно. Помимо жилья в округе строят социальную инфраструктуру.

В частности, на территории нового квартала в Рублево-Архангельском возводится детский сад на 350 мест, запланирована школа для 1 030 учеников. В районе Очаково-Матвеевское построят детский сад на 275 мест. Там уже утвердили проектную документацию. Помимо этого, в проектировании находится образовательный комплекс для 1 050 детей и сад на 200 мест.

В районе Филевский Парк завершается строительство школы на 375 мест. На Проспекте Вернадского уже ввели в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой.

Ранее сообщалось, что с начала реновации в Москве под заселение передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается порядка 76 тысяч квартир. В общей сложности для строительства новых домов столичные власти выбрали 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.

С августа 2017 года по настоящее время правообладателями новых квартир стали свыше 145 тысяч горожан, в процессе переезда находятся еще 18 тысяч жителей.

