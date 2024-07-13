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13 июля, 22:15

Транспорт

Звезда ряда советских фильмов принял участие в параде трамваев в Москве

Звезда ряда советских фильмов принял участие в параде трамваев в Москве

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Посетители выставки ретротранспорта в Москве рассказали о своих впечатлениях

В Москве прошел парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Они проехали колонной от "Новокузнецкой" до Чистопрудного бульвара, где открылась выставка под открытым небом.

В параде приняли участие более 15 трамваев, в числе которых "Коломенский моторный". Его выпускали 94 года назад. В трамвае деревянные сиденья, лампочки в качестве освещения и ручное открытие дверей.

Всего в России осталось два таких трамвая: один – в Москве, второй – в Нижнем Новгороде. "КМ" – звезда советских фильмов "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота" и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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