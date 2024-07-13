"Ешь. Гуляй. Дыши" и не только: что подготовил проект "Лето в Москве" в выходные

В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши". Гости могут пройти по единому гастрономическому маршруту и попробовать необычные блюда.

Представитель оргкомитета фестиваля Павел Гусев рассказал, что с утра 13 июля и до вечера 14 июля в кафе и ресторанах, расположенных на этом маршруте, будут семейные завтраки, обеды и ужины. На улицах появятся стойки с мороженым, лимонадами, закусками, коктейлями. Кроме этого, гостей ждут театрализованные представления, вступления артистов диджеев, танцы, настольные игры и другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

