Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 13:15

Город

"Ешь. Гуляй. Дыши" и не только: что подготовил проект "Лето в Москве" в выходные

"Ешь. Гуляй. Дыши" и не только: что подготовил проект "Лето в Москве" в выходные

Посетители выставки ретротранспорта в Москве рассказали о своих впечатлениях

Выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей началась в Москве

Волонтеры ЮЗАО провели уборку территории в пойме реки Котловки

Доступ к известным местам Москвы стал доступнее благодаря мосту через Водоотводный канал

Телеканал Москва 24 организовал розыгрыш лимитированных карт "Тройка"

Собянин: в этом году планируется благоустроить территории у 41 объекта транспорта

К 2030 году рельсовый каркас Москвы увеличится до 517 станций

"Интервью": Максим Ликсутов

Конка возглавила парад исторических трамваев в Москве

В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши". Гости могут пройти по единому гастрономическому маршруту и попробовать необычные блюда.

Представитель оргкомитета фестиваля Павел Гусев рассказал, что с утра 13 июля и до вечера 14 июля в кафе и ресторанах, расположенных на этом маршруте, будут семейные завтраки, обеды и ужины. На улицах появятся стойки с мороженым, лимонадами, закусками, коктейлями. Кроме этого, гостей ждут театрализованные представления, вступления артистов диджеев, танцы, настольные игры и другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДарья ТащинаКристина Шашкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика