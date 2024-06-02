День рождения телеканала "МУЛЬТ" отметили на ВДНХ

На ВДНХ отметили день рождения телеканала "МУЛЬТ". Он выходит в эфир в течение 10 лет.

В честь юбилея в павильоне "Мир Цифры" на выставке "Россия" подготовили множество сюрпризов. Юных гостей и их родителей ждали творческие мастер-классы, настольные игры для всей семьи, викторина с призами, а также трансляция мультиков.

Кроме того, для юных посетителей приготовили развлекательную программу от Кеши и Тучки – героев сериала "Ми-ми-мишки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.