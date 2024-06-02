Бассейны заработали в парках и на площадках проекта "Московские сезоны"

В парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработали городские бассейны под открытым небом. Также бассейны появились в ландшафтном парке "Митино", а также на Ходынском поле.

Отмечается, что география открытых бассейнов на фестивальных площадках "Московских сезонов" расширилась. В стоимость входного билета, помимо посещения самого бассейна, включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми кабинами для переодевания и ячейки для хранения личных вещей.

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