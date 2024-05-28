Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 17:41

M24.RU

Пресс-конференция о Кубке Москвы по историческому ралли прошла в столице

Пресс-конференция о Кубке Москвы по историческому ралли прошла в столице

Новости часа: производственно-деловой квартал возведут в Ясеневе

Глава ГАИ Михаил Черников рассказал о переименовании ГИБДД

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готова более чем на 70%

Новости часа: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Станция "Новаторская" Московского метрополитена готова более чем на 84%

Три из пяти участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершены

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

"Мой район. Новости": эстакада через Варшавское шоссе в Москве готова на 70%

28 мая в столице прошла пресс-конференция, посвященная первому сезону Кубка Москвы по историческому ралли.

О программе и целях мероприятия рассказывали:

  • директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко;
  • генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов;
  • генеральный директор Музея Гаража особого назначения ФСО России Алексей Беликов;
  • генеральный директор автомобильного исторического общества "Горькийклассик" Иван Падерин;
  • директор по связям с общественностью московского автомобильного завода "Москвич" Анастасия Журавлева;
  • автор дизайна кубка, художница Василиса Баклашова.
транспортгородпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика