28 мая, 17:41M24.RU
Пресс-конференция о Кубке Москвы по историческому ралли прошла в столице
28 мая в столице прошла пресс-конференция, посвященная первому сезону Кубка Москвы по историческому ралли.
О программе и целях мероприятия рассказывали:
- директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко;
- генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов;
- генеральный директор Музея Гаража особого назначения ФСО России Алексей Беликов;
- генеральный директор автомобильного исторического общества "Горькийклассик" Иван Падерин;
- директор по связям с общественностью московского автомобильного завода "Москвич" Анастасия Журавлева;
- автор дизайна кубка, художница Василиса Баклашова.