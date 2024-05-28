"Мой район. Новости": эстакада через Варшавское шоссе в Москве готова на 70%

Эстакада через Варшавское шоссе и участок МЦД-2 уже готова на 70%. В настоящее время специалисты возводят последнюю опору конструкции. Она станет частью Московского скоростного диаметра (МСД) и обеспечит путь через железную дорогу.

Эстакаду строят методом надвижки. Специалисты отдельно собирают конструкцию и постепенно надвигают между опорами. Такой способ позволил не ограничивать движение на Варшавском шоссе.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

