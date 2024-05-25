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Новости

Новости

25 мая, 16:15

Новости

Собянин рассказал о создании девяти общественных пространств в ЮВАО столицы

Собянин рассказал о создании девяти общественных пространств в ЮВАО столицы

Собянин принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор"

Собянин принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор"

Собянин: работы в Центральном кластере МГТУ имени Баумана завершатся в июне

Собянин поздравил победителей конкурса среди водителей трамваев "Московские мастера"

((ЖИЛЫЕ МЕТРЫ)) В районе Филёвский Парк построили два жилых комплекса по программе ренова

Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Новости часа: в Москве организовали концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Новости часа: Собянин пожелал московским школьникам успешно сдать выпускные экзамены

На юго-востоке Москвы в 2024 году создадут девять комфортных и интересных общественных пространств. Подробности появились в личном блоге Сергея Собянина.

В Рязанском районе приведут в порядок сквер Федора Полетаева, расположенный между одноименной улицей и домами по Зеленодольской улице. В Капотне построят спортивный кластер.

Обновят спортивные и детские площадки, благоустроят скверы и прогулочные территории и в других районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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