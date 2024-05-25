Собянин рассказал о создании девяти общественных пространств в ЮВАО столицы

На юго-востоке Москвы в 2024 году создадут девять комфортных и интересных общественных пространств. Подробности появились в личном блоге Сергея Собянина.

В Рязанском районе приведут в порядок сквер Федора Полетаева, расположенный между одноименной улицей и домами по Зеленодольской улице. В Капотне построят спортивный кластер.

Обновят спортивные и детские площадки, благоустроят скверы и прогулочные территории и в других районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.