Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 09:45

Культура

В экскурсионной программе "Добрый автобус" появилось 11 новых маршрутов

В экскурсионной программе "Добрый автобус" появилось 11 новых маршрутов

Неделя премьер пройдет в столичных кинотеатрах в рамках ММКФ

Бизнес-программу организовали в рамках Московского международного кинофестиваля

Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Организаторы ММКФ подготовили большую бизнес-программу

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Режиссеры из разных стран знакомятся с возможностями столичных киностудий в рамках ММКФ

Московский международный кинофестиваль проходит в столице в 46-ой раз

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД

В Москве проходит 46-й ММКФ

Участников "Московского долголетия" ждет еще больше интересных экскурсий. В списке появилось 11 новых маршрутов. Их подготовил проект "Добрый автобус".

"Добрый автобус" – экскурсионная программа в рамках проекта "Московское долголетие". За время своего существования она завоевала популярность среди москвичей старшего поколения и сформировала интерес к изучению истории столичного региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика