В экскурсионной программе "Добрый автобус" появилось 11 новых маршрутов

Участников "Московского долголетия" ждет еще больше интересных экскурсий. В списке появилось 11 новых маршрутов. Их подготовил проект "Добрый автобус".

"Добрый автобус" – экскурсионная программа в рамках проекта "Московское долголетие". За время своего существования она завоевала популярность среди москвичей старшего поколения и сформировала интерес к изучению истории столичного региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.