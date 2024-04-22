22 апреля, 09:45Культура
В экскурсионной программе "Добрый автобус" появилось 11 новых маршрутов
Участников "Московского долголетия" ждет еще больше интересных экскурсий. В списке появилось 11 новых маршрутов. Их подготовил проект "Добрый автобус".
"Добрый автобус" – экскурсионная программа в рамках проекта "Московское долголетие". За время своего существования она завоевала популярность среди москвичей старшего поколения и сформировала интерес к изучению истории столичного региона.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.