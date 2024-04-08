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08 апреля, 08:00

Общество

Цикл лекций "Школы здоровья" стартовал в центрах московского долголетия

Цикл лекций "Школы здоровья" стартовал в центрах московского долголетия

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В центрах московского долголетия начался новый цикл лекций "Школы здоровья". К этому проекту подключились уже 47 столичных поликлиник.

На встречах врачи не только рассказывают о различных заболеваниях и их профилактике, но также отвечают на вопросы и дают рекомендации. Каждое занятие посвящено определенной теме. Например, весь апрель врачи рассказывают о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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