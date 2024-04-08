Цикл лекций "Школы здоровья" стартовал в центрах московского долголетия

В центрах московского долголетия начался новый цикл лекций "Школы здоровья". К этому проекту подключились уже 47 столичных поликлиник.

На встречах врачи не только рассказывают о различных заболеваниях и их профилактике, но также отвечают на вопросы и дают рекомендации. Каждое занятие посвящено определенной теме. Например, весь апрель врачи рассказывают о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.