Облачная погода ожидается в Москве 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями погода и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 17 до 19 градусов тепла, в области – от 16 до 21 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 8 апреля ожидается потепление до 20 градусов. По его словам, неделя в столице будет преимущественно без осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также сообщала, что к середине недели температура воздуха вновь поднимется до 20 градусов тепла.