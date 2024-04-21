230 фильмов из 50 стран вошли в программу 46-го ММКФ

В 2024 году на площадке Московского международного кинофестиваля покажут более двух сотен картин из 50 стран. По традиции киноленты представлены в нескольких программах, а именно в основном конкурсе, конкурсе документального и короткометражного кино, а также в конкурсе русских премьер.

А 21 апреля в рамках ММКФ пройдет показ фильма "Евгений Телегин", являющегося экранизацией романа Виктора Тихомирова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.