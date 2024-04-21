Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 14:45

Культура

230 фильмов из 50 стран вошли в программу 46-го ММКФ

230 фильмов из 50 стран вошли в программу 46-го ММКФ

"Профессия – режиссер": Сергей Газаров

"Тайны души": Юрий Чернов

Новым звездам российского кино вручат премию "Аванс" в рамках ММКФ

Тринадцатая всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Доме Пашкова в Москве

Новости часа: пять выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Москве

Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Акция "Библионочь" пройдет в Москве с 20 на 21 апреля

"Профессия режиссер": Андрей Житинкин

В 2024 году на площадке Московского международного кинофестиваля покажут более двух сотен картин из 50 стран. По традиции киноленты представлены в нескольких программах, а именно в основном конкурсе, конкурсе документального и короткометражного кино, а также в конкурсе русских премьер.

А 21 апреля в рамках ММКФ пройдет показ фильма "Евгений Телегин", являющегося экранизацией романа Виктора Тихомирова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоКарина ИльинаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика