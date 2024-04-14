"Тайны души": Анна Большова

Начинающая актриса Анна Большова заявила о своем актерском таланте еще задолго до прихода в Ленком: в 1998 году после прослушивания у Марка Захарова ее сразу приняли в театральную труппу.

Дебют Анны Большовой состоялся в "Мистификации", а после выхода на сцену в "Юноне и Авось" она получила признание не только зрителей – ее Кончиту принял и признал актер Николай Караченцов.

Есть версия, что у спектакля "Королевские игры" была бы совсем другая история, не сведи театральная жизнь режиссера Марка Захарова с актрисой Анной Большовой. "Королевские игры" на ленкомовской сцене называют спектаклем-долгожителем.

Подробнее – в программе "Тайны души".