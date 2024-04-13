Сергей Собянин рассказал, как улучшается транспортная доступность Коммунарки

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Для жителей Коммунарки в ТиНАО скоро станет доступна вторая станция метро. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

"За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство еще одной", – добавил он.

По словам мэра города, "Коммунарка" Троицкой линии голова больше чем на 50%. В настоящее время здесь устраивают верхнее строение пути. Ожидаемый пассажиропоток новой станции, оформленной в стиле биотек, составит примерно 20 тысяч человек в день.

При этом городские власти не забыли и об автомобилистах, подчеркнул Собянин. Для этого улучшается дорожная сеть внутри района, а параллельно возводится магистраль от Солнцево до Бутово и Варшавского шоссе, которая станет новой основой каркаса ТиНАО.

Ранее мэр рассказывал, что завершить первую очередь Троицкой линии метрополитена планируется уже в 2024 году. В первый участок протяженностью 26 километров войдет 11 станций, включая "Коммунарку".