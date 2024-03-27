Директор Моссовета Алексей Черепнев рассказал, как в театре выбирают постановки

В Моссовете найти постановку по душе могут как ценители искусства, так и простые зрители. Как отметил директор театра Алексей Черепнев, одни спектакли рассчитаны на подготовленного зрителя, а другие – на тех, кто пришел отдохнуть и получить приятные эмоции.

Кроме того, в репертуаре есть и постановка, которая особенно ценна для художественного руководителя и для развития театра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

