В ГИМ выяснили происхождение иконы в храме Василия Блаженного в Москве

Фото: vk.com/Музей "Покровский собор" храм Василия Блаженного

Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским", которая находится в храме Василия Блаженного, может происходить из снесенной Спасской часовни Кремля. Об этом рассказал гендиректор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"С большой долей вероятности можно предположить, что эта икона происходит из Спасской часовни, которая была построена справа от Спасской башни Московского Кремля в начале XIX века", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя ГИМ, происхождение иконы размером 215 на 140 сантиметров в Покровском соборе до конца не ясно, но, возможно, это случилось после сноса часовни в 1925 году.

Как рассказала заведующая музеем "Покровский собор" Татьяна Сарачева, образ из часовни долгое время считался утраченным, однако благодаря реставрации иконы на Спасской башне теперь можно сравнить надвратный образ и иконы из часовни, так как та была его копией.



"Оказалось, что обе иконы имеют практически одинаковые размеры. Иконография иконы из часовни весьма точно повторяет надвратный образ, напоминая о чудесном видении праведным московским подвижникам", – уточнила Сарачева.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Успенском соборе Кремля нашелся оригинал иконы Казанской Божией Матери, считавшийся утерянным более 100 лет назад.

По его словам, перед якобы иконой молился Минин и Пожарский. Однако в 1904 году она пропала – долгое время думали, что он был утрачен.

Патриарх Кирилл представил считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери