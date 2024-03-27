В Москве завершили строительство корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной

В столице завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Фасад украшают репродукции картин русских классиков.

Попасть в историческое здание галереи теперь можно по стеклянному пешеходному мосту длиной 57 метров. В новом здании сделали шесть этажей, на которых находятся четыре выставочных зала, конференц-зал, а также пространства для хранилища, реставрационных мастерских и фотоархива.

По оценкам экспертов, первую выставку можно будет организовать уже в октябре 2024 года, когда в новом корпусе установится необходимый для экспонатов микроклимат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.