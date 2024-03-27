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27 марта, 07:15

Культура

В Москве завершили строительство корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной

В Москве завершили строительство корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной

"Мой район. Новости": в Москве построили новый корпус Третьяковской галереи

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В столице завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Фасад украшают репродукции картин русских классиков.

Попасть в историческое здание галереи теперь можно по стеклянному пешеходному мосту длиной 57 метров. В новом здании сделали шесть этажей, на которых находятся четыре выставочных зала, конференц-зал, а также пространства для хранилища, реставрационных мастерских и фотоархива.

По оценкам экспертов, первую выставку можно будет организовать уже в октябре 2024 года, когда в новом корпусе установится необходимый для экспонатов микроклимат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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