Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев объяснил, почему актеры предпочитают театр кино

Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев рассказал, что артисты театра получили особое воспитание от старшего поколения, которое смогло привить любовь именно к игре на сцене, а не в кино. По его словам, непосредственное взаимодействие со зрителем важно для саморазвития актеров.

Однако, Черепнев не против съемок в кино в свободное от службы в театре время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.