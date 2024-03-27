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27 марта, 13:00

Культура

Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев объяснил, почему актеры предпочитают театр кино

Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев объяснил, почему актеры предпочитают театр кино

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Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев рассказал, что артисты театра получили особое воспитание от старшего поколения, которое смогло привить любовь именно к игре на сцене, а не в кино. По его словам, непосредственное взаимодействие со зрителем важно для саморазвития актеров.

Однако, Черепнев не против съемок в кино в свободное от службы в театре время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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