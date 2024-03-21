21 марта, 18:00Культура
Премьера спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" пройдет в Театре Наций 21–22 марта
Премьерные показы спектакля Мурата Абулкатинова "Десять посещений моей возлюбленной" по одноименному роману Василия Аксенова состоятся в Театре Наций 21 и 22 марта. Режиссер постановки определил ее жанр как "сцены из вчерашней юности".
В центре сюжета – старшеклассник Олег, который впервые влюбляется. Объектом его симпатии становится девочка Таня из соседней деревни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.