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21 марта, 18:00

Культура

Премьера спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" пройдет в Театре Наций 21–22 марта

Премьера спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" пройдет в Театре Наций 21–22 марта

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Премьерные показы спектакля Мурата Абулкатинова "Десять посещений моей возлюбленной" по одноименному роману Василия Аксенова состоятся в Театре Наций 21 и 22 марта. Режиссер постановки определил ее жанр как "сцены из вчерашней юности".

В центре сюжета – старшеклассник Олег, который впервые влюбляется. Объектом его симпатии становится девочка Таня из соседней деревни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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