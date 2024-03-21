Праздничную программу подготовили в парках столицы в честь Всемирного дня театра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирный день театра отмечается 27 марта. В рамках празднования культурного праздника для горожан подготовят насыщенную программу в столичных зонах отдыха, сообщает Мосгорпарк в своем телеграм-канале.

Так, парк "Кузьминки" 23 и 25 марта в 12:00 и 17:00 приглашает на занятия по актерскому мастерству и сценической речи. Выпускница ГИТИСа Анфиса Кириллина расскажет гостям, как вести себя на сцене, чтобы заинтересовать слушателей.

В свою очередь, парк "Северное Тушино" 24 марта в 11:00 будет ждать всех желающих на тематическое занятие в Экомастерской, а в 12:00 пройдет встреча клуба "Юный эколог", на которой гости станут участниками кукольного спектакля "Вокруг света".

В Таганском парке 27 марта в 19:00 состоится открытая репетиция театральной студии "Театральный парк", на которой гости смогут заглянуть за кулисы и увидеть процесс создания постановки.

Усадьба "Воронцово" 30 марта в 18:00 подготовила для зрителей спектакль "Мой блистательный развод". Отмечается, что постановку покажут во второй раз по многочисленным просьбам.

Завершит марафон встреч парк Дружбы. Для горожан 31 марта в 17:00 состоятся громкие чтения от "Школы актерского мастерства "ХарАктер".

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Раннее стало известно, что в Парке "Зарядье" открылась выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия". Показ объединил два крупных юбилейных события: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения советского художника-живописца Александра Дейнеки.

В Театре Наций прошла премьера спектакля "Молодость"