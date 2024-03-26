Режиссер фильма о Владимире Жириновском прокомментировал слухи об актерском составе

Режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов прокомментировал слухи о том, что Никиту Кологривого исключили из актерского состава. В соцсетях активно говорили о том, что актер должен был сыграть в кино главную роль.

На прошлой неделе в Новосибирске актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в кафе. 21 марта его приговорили к семи суткам административного ареста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.