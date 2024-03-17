Омбудсмен Москвы планирует в течение недели посетить в СИЗО Блиновскую

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует в течение недели посетить в СИЗО блогера Елену Блиновскую. Об этом она рассказала РИА Новости.

"Да, обязательно я планирую посетить следственный изолятор номер 6, и обязательно посещу Блиновскую", – заявила Потяева.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из РФ, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блогеру вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".



Мосгорсуд признал законным арест блогера Блиновской