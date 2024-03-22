СК РФ завершил следствие по делу Блиновской и ее мужа – СМИ

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания подчеркнул, что Блиновским было расширено обвинение в части размера легализованных преступным путем денег и имущества с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей. Обоим также вменяют неуплату свыше 900 миллионов рублей налогов, а Блиновскую дополнительно обвинили в двух эпизодах незаконного оборота средств платежей.

По словам собеседника агентства, муж блогера категорически отказался признавать вину после изменения деталей обвинения. Позиция самой Блиновской также изменилась, и теперь она признает вину только в неуплате налогов.

Другой источник подчеркнул, что обвинение Блиновской в окончательной редакции предъявят в пятницу, 22 марта. Однако самый крайний срок для следствия – понедельник, 25 марта, так как следователям требуется дополнительно допросить супруга блогера.

Предполагается, что после следственных действий супруги должны ознакомиться с материалами дела, которое затем направят на утверждение в прокуратуру. Далее орган должен передать дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Как подчеркнул источник, СК также планирует попросить суд продлить арест Блиновской, оставив ее в СИЗО.

Ранее адвокат блогера Наталья Сальникова рассказывала, что расследование дела ее клиента может завершиться уже на следующей неделе, с 25 по 31 марта.

Блогера задержали в апреле 2023 года возле российско-белорусской границы. Ее подозревают в дроблении своего бизнеса и занижении доходов, чтобы уйти от уплаты налогов.

Блиновская изначально раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Сначала она находилась под домашним арестом, однако после вечеринки, где она общалась со свидетелем по делу, суд принял решение до 26 апреля отправить ее в СИЗО.

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