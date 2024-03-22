Новосибирский облсуд отказался продлевать срок ареста Кологривому

Фото: vk.com/Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Областной суд Новосибирска отклонил жалобу прокуратуры по делу об административном правонарушении в отношении актера Никиты Кологривого. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

Суд изучил представленные документы и принял решение оставить протест прокурора без удовлетворения, а постановление Центрального районного суда Новосибирска в отношении Кологривого признал законным и обоснованным.

Сам актер, выступая в суде, заявил, что считает жестоким и арест на семь суток. Условия в изоляторе он назвал не очень приятными.

"Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто", – заявил он.

Кологривый напомнил, что уже два дня провел в специзоляторе. Он отметил, что находится там без достаточного количества еды, воды, душа. По его мнению, такое наказание в его сторону необязательно. Актер добавил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами, а впереди на повестке у него съемки в кино.

Актер из сериала "Слово пацана" устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сперва он в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девушке, а после отказа укусил ее. После этого Кологривый пытался устроить драку с сотрудниками заведения.

На актера написали заявление в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве, а следом поместили в спецприемник. Спустя время суд арестовал Кологривого на 7 суток.

При этом прокуратура обжаловала решение суда об административном аресте актера, так как считает его мягким. В суде гособвинитель просила назначить актеру арест сроком на 15 суток. При этом адвокат предлагал ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

Актер признался после процесса, что сожалеет о случившемся и раскаивается. Свой поступок он объяснил горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. Кроме того, Кологривый уже извинился перед сотрудниками бара и девушкой, к которой приставал.

Режиссер Александр Баранов заявил РИА Новости, что Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Актера Кологривого арестовали на 7 суток после дебоша в Новосибирске